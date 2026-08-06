भारी बारिश के बीच प्रतापगढ़ में गिरा 100 साल पुराना घर: एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, मलबे से जिंदा बचे अमन श्रीवास्तव ने सुनाई आपबीती

जब मेरी नींद खुली, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मलबे के नीचे दबा हुआ हूँ। किसी तरह मैं बाहर निकला और देखा कि मेरे परिवार के सभी सदस्य फंसे हुए थे। मैंने पहले खुद उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, इसलिए मदद के लिए चिल्लाने लगा… हम सातों एक ही कमरे में सो रहे थे। मेरे माता-पिता, मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी और हमारे दो छोटे बच्चे अंदर थे। मुझे तो बचा लिया गया, लेकिन वे सभी मारे गए।"