Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर दिखा खाकी का अलग अंदाज, बागपत में पुलिसकर्मियों ने जमकर किया डांस। Video

Independence Day 2026: देशभर में 15 अगस्त को आजादी का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। आम नागरिकों के साथ देश की सुरक्षा और सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों के लिए भी यह दिन खास रहा। बागपत की खेकड़ा कोतवाली में स्वतंत्रता दिवस का जश्न पुलिसकर्मियों ने अलग अंदाज में मनाया। देशभक्ति गीतों की धुन पर पुलिसकर्मियों ने जमकर नृत्य किया और एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाया।