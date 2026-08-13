बागपत में दो दोस्तों की हत्या, 19 दिन बाद मंदिर परिसर में गड़े मिले शव, पुजारी फरार, पुलिस ने दो शिष्यों को हिरासत में लिया

Baghpat Murder Case: बागपत में 25 जुलाई से लापता दो दोस्तों के शव 19 दिन बाद लहचौड़ा स्थित गणेश मंदिर परिसर में गड्ढे में दबे मिले। पुलिस ने 13 अगस्त की रात करीब तीन बजे दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या का आरोप मंदिर के पुजारी नरेश नाथ पर है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पुजारी फरार हो गया। पुलिस ने उसके दो शिष्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव मिलने की जानकारी पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे।