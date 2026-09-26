Acharya Pramod Krishnam Threat Case: आतंकी संगठन बब्बर खालसा से मिली धमकी, जानिए पुलिस जांच में क्या आया सामने

धमकी के बावजूद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगे। उनका पूरा जीवन कल्कि धाम के निर्माण और सनातन धर्म को समर्पित है। उन्होंने कहा, 'अगर मेरी हत्या हो जाती है तो मैं इसे बलिदान मानूंगा। अगर मैं शहीद हो जाता हूं तो श्री कल्कि धाम का निर्माण नहीं रुकेगा।' उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को हिंदुओं का मुकुटमणि बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास के बाद कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। यहां गुरु गोबिंद सिंह जी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, जैसे किसी देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आचार्य ने स्पष्ट किया कि वे पीछे नहीं हटेंगे।