अमरोहा में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसी टूरिस्ट बस, नेपाली यात्रियों समेत 2 की मौत, 11 घायल

अमरोहा में भीषण सड़क हादसा | AI Generated Image
Amroha Bus Accident News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के NH-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहम्मदाबाद गांव के पास तेज रफ्तार टूरिस्ट बस आगे चल रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस मनाली से यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही थी। बस में सवार अधिकांश नेपाली यात्री मनाली में काम करते हैं और वहां से अपने घर नेपाल लौट रहे थे। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
पुलिस के अनुसार, इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई है।
अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद स्थित हाईवे पर हुआ। बस ने सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और मौके पर राहत-बचाव का काम शुरू किया गया।
हादसे का शिकार हुई बस मनाली से नेपाल जा रही थी। बताया गया है कि बस में सवार नेपाली यात्री मनाली में काम करते हैं और वहां से नेपाल लौट रहे थे। इसी दौरान गजरौला क्षेत्र में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के अनुसार, मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।
NH-9 पर हुए इस हादसे के बाद एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से हादसे से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जारी है।
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