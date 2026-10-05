5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अमरोहा

अमरोहा में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसी टूरिस्ट बस, नेपाली यात्रियों समेत 2 की मौत, 11 घायल

Amroha Accident News: अमरोहा के गजरौला में NH-9 पर टूरिस्ट बस सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। हादसे में 2 नेपाली यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं।
2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 05, 2026

amroha gajraula nh9 bus tractor trolley accident 2 dead 11 injured

अमरोहा में भीषण सड़क हादसा | AI Generated Image

Amroha Bus Accident News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के NH-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहम्मदाबाद गांव के पास तेज रफ्तार टूरिस्ट बस आगे चल रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस मनाली से यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही थी। बस में सवार अधिकांश नेपाली यात्री मनाली में काम करते हैं और वहां से अपने घर नेपाल लौट रहे थे। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

दो यात्रियों की मौत

पुलिस के अनुसार, इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई है।

11 घायल अस्पताल में भर्ती

अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद स्थित हाईवे पर हुआ। बस ने सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और मौके पर राहत-बचाव का काम शुरू किया गया।

मनाली से नेपाल लौट रहे थे यात्री

हादसे का शिकार हुई बस मनाली से नेपाल जा रही थी। बताया गया है कि बस में सवार नेपाली यात्री मनाली में काम करते हैं और वहां से नेपाल लौट रहे थे। इसी दौरान गजरौला क्षेत्र में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

कानूनी कार्रवाई जारी

अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के अनुसार, मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।

हादसे ने बढ़ाई चिंता

NH-9 पर हुए इस हादसे के बाद एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से हादसे से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जारी है।

मुरादाबाद के रामनवमी मेले में भिड़े लोग, लात-घूंसे के बाद बेल्ट से मारपीट

ये भी पढ़ें
moradabad ram navami mela fight video viral mundhapande

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 09:54 am

Published on:

05 Oct 2026 09:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसी टूरिस्ट बस, नेपाली यात्रियों समेत 2 की मौत, 11 घायल

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दोस्त की अंतिम विदाई के कुछ घंटे बाद जयपाल की भी मौत, बद्रीनारायण से थी गहरी दोस्ती, गांव में मिसाल थी यारी

Amroha News
अमरोहा

गंगा उफान पर, खेतों में 4 फीट पानी: अमरोहा के 4 गांवों में सैकड़ों बीघा फसल डूबी!

amroha ganga flood tigri water level news
अमरोहा

अमरोहा में जन्माष्टमी की धूम: मोतियों से सजे झूले बने आकर्षण का केंद्र, मटकी फोड़ का बढ़ा क्रेज

amroha janmashtami celebration krishna birth
अमरोहा

Amroha Flood: अमरोहा में बाढ़ का खतरा, DM-SP ने तिगरी और ब्रजघाट पर जांची सुरक्षा व्यवस्था

amroha flood kanwar yatra dm sp inspection
अमरोहा

अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग, धुआं उठते ही मचा हड़कंप

up amroha kanwar yatra dj fire kanwariya
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.