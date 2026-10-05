अमरोहा में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसी टूरिस्ट बस, नेपाली यात्रियों समेत 2 की मौत, 11 घायल

Amroha Bus Accident News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के NH-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहम्मदाबाद गांव के पास तेज रफ्तार टूरिस्ट बस आगे चल रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस मनाली से यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही थी। बस में सवार अधिकांश नेपाली यात्री मनाली में काम करते हैं और वहां से अपने घर नेपाल लौट रहे थे। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।