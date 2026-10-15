अमरोहा में तेंदुए की आहट से सहमे लोग, रात 10 बजे खेत में दिखा जंगली जानवर, ग्रामीणों में मची दहशत

अमरोहा में तेंदुए की आहट से सहमे लोग | AI Generated Image
Amroha Leopard News:अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के चुबका गांव में खेत में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात खेत में तेंदुआ नजर आने की सूचना मिलते ही गांव में हलचल मच गई। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात करीब 10 बजे मोहित पटेल ने गांव में सूरज सिंह के खेत में तेंदुआ देखा। खेत में जंगली जानवर दिखाई देने पर उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोग मौके पर जुटने लगे। रात के समय खेत में तेंदुआ दिखने की घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया।
ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से गांव में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा चल रही थी। अब खेत में तेंदुआ नजर आने की घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गांव में लोग तेंदुए की गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं और उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सावधानी बरत रहे हैं।
तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलने पर पुलिस की पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को तेंदुए से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने को कहा, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। घटना के बाद गांव में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर लोगों के बीच चिंता बनी हुई है।
चुबका गांव के ग्रामीण अब वन विभाग की टीम के पहुंचने और तेंदुए को लेकर जरूरी कार्रवाई किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों की चिंता है कि तेंदुआ खेतों के आसपास मौजूद हो सकता है। ऐसे में उसकी गतिविधियों का पता लगाने और स्थिति को संभालने के लिए वन विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
खेत में तेंदुआ दिखाई देने की घटना के बाद ग्रामीणों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तेंदुआ नजर आने पर उसके पास जाने, उसे घेरने या भीड़ जुटाने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुलिस और वन विभाग को सूचना देना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल, चुबका गांव में ग्रामीण वन विभाग की टीम के पहुंचने और आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।
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