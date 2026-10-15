अमरोहा में तेंदुए की आहट से सहमे लोग, रात 10 बजे खेत में दिखा जंगली जानवर, ग्रामीणों में मची दहशत

Amroha Leopard News:अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के चुबका गांव में खेत में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात खेत में तेंदुआ नजर आने की सूचना मिलते ही गांव में हलचल मच गई। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।