बागपत में बसेगा नया स्मार्ट शहर, 19 हेक्टेयर जमीन पर होगा विकास; 3 हाईवे और रेल मार्ग से जुड़ेगी टाउनशिप

बागपत में बसेगा नया स्मार्ट शहर | AI Generated Image
Baghpat Smart Township: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए अग्रवाल मंडी टटीरी के पास स्मार्ट टाउनशिप बनाने की योजना सामने आई है। प्रस्तावित परियोजना के तहत करीब 19 हेक्टेयर जमीन पर आधुनिक आवासीय और बुनियादी सुविधाओं से युक्त नया शहरी क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है। इस परियोजना से बागपत की कनेक्टिविटी बेहतर होने और आसपास के गांवों में विकास की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है।
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में तेजी से बढ़ते शहरी विकास के बीच अब बागपत में भी आधुनिक सुविधाओं से लैस टाउनशिप विकसित करने की योजना है। अग्रवाल मंडी टटीरी के पास प्रस्तावित यह परियोजना स्थानीय लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है।
प्रशासन से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित स्मार्ट टाउनशिप के लिए करीब 7 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है, जबकि लगभग 12 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन लेने की योजना है। दोनों हिस्सों को मिलाकर परियोजना का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल करीब 19 हेक्टेयर होगा। जमीन अधिग्रहण या खरीद की प्रक्रिया पूरी होने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही परियोजना के विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
प्रस्तावित स्मार्ट टाउनशिप में बड़े शहरों की तर्ज पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना बताई गई है। इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और बिजली-पानी की बेहतर आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र तैयार करना और लोगों को बेहतर शहरी माहौल उपलब्ध कराना है।
टाउनशिप की योजना में आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र, कमर्शियल स्पेस और केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। यदि इन सुविधाओं को योजना के अनुसार विकसित किया जाता है, तो स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं, खरीदारी और शिक्षा के लिए आसपास के बड़े शहरों पर कम निर्भर रहना पड़ सकता है।
प्रस्तावित टाउनशिप की लोकेशन को देखते हुए सड़क संपर्क इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे और मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे से जोड़ने की योजना बताई गई है। बेहतर सड़क संपर्क विकसित होने पर नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है।
बागपत और आसपास के इलाकों के लिए रेल संपर्क भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध विवरण में दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के पास टटीरी में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज और प्रस्तावित हाई-स्पीड लिंक कॉरिडोर का उल्लेख किया गया है। यदि इस तरह की कनेक्टिविटी योजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो टाउनशिप और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं।
दिल्ली और बागपत के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो विस्तार की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी में दिल्ली के शाहदरा और लोनी से बागपत के खेकड़ा तक मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे जाने का जिक्र है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और परियोजना का निर्माण होता है, तो दिल्ली-NCR में काम करने वाले लोगों के लिए यात्रा के नए विकल्प खुल सकते हैं।
प्रस्तावित टाउनशिप से बागपत जिले के करीब 80 गांवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने की संभावना जताई गई है। जकापुर, मोहम्मदपुर और सीसाना जैसे गांवों का उल्लेख भी इस संदर्भ में किया गया है। सड़क संपर्क, आवासीय विकास और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय कारोबार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
अग्रवाल मंडी टटीरी के पास प्रस्तावित स्मार्ट टाउनशिप बागपत के शहरी विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। आधुनिक आवासीय सुविधाओं, बेहतर सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यावसायिक स्थानों का विकास होने पर स्थानीय लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही, दिल्ली-NCR से बेहतर संपर्क विकसित होने पर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
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