बागपत में बसेगा नया स्मार्ट शहर, 19 हेक्टेयर जमीन पर होगा विकास; 3 हाईवे और रेल मार्ग से जुड़ेगी टाउनशिप

दिल्ली और बागपत के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो विस्तार की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी में दिल्ली के शाहदरा और लोनी से बागपत के खेकड़ा तक मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे जाने का जिक्र है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और परियोजना का निर्माण होता है, तो दिल्ली-NCR में काम करने वाले लोगों के लिए यात्रा के नए विकल्प खुल सकते हैं।