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UP News: बागपत में हथौड़ा मारकर शख्स की हत्या; दंपती ने किया हमला! जानिए पूरा मामला

Baghpat Murder Case: बागपत के बड़ौत में चाय की दुकान के पास विवाद के बाद युवक की हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने चाय दुकानदार दंपति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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बागपत

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Harshul Mehra

Sep 09, 2026

baghpat murder case baraut youth killed hammer tea shop couple

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका

Baghpat Murder Case: बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके में बुधवार सुबह चाय की दुकान पर हुए विवाद के बाद एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि चाय की दुकान चलाने वाले दंपती ने विवाद के दौरान युवक पर हथौड़े और धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

दुकान खोलने पहुंचे युवक का चाय दुकानदार दंपती से हुआ विवाद

मृतक की पहचान शिकोहपुर गांव निवासी दीपेंद्र के रूप में हुई है। वह बड़ौत की खत्री गढ़ी स्थित इलेक्ट्रॉनिक/बिजली उपकरणों की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह दीपेंद्र रोज की तरह काम पर पहुंचा था। इसी दौरान दुकान के सामने चाय की दुकान चलाने वाले दंपती से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई।

आरोप- दंपती ने हथौड़े और धारदार हथियार से किया हमला

विवाद बढ़ने के बाद आरोप है कि चाय की दुकान चलाने वाले दंपती ने दीपेंद्र पर हमला कर दिया। युवक पर हथौड़े और धारदार हथियार से कई वार किए जाने की बात सामने आई है। हमले में दीपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी।

गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत

हमले के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर बड़ौत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक दीपेंद्र की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

परिवार में पत्नी और दो बच्चे, खबर मिलते ही मचा कोहराम

दीपेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने मामले की पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया

पुलिस ने मामले में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और हमले में कौन-कौन शामिल था। घटना की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही घटना से पहले और हमले के दौरान क्या हुआ, इसकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल हत्या के पीछे हुए विवाद की असली वजह पता लगाने में जुटी है। यह भी जांच की जा रही है कि हमले में कितने लोग शामिल थे और किसकी क्या भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

09 Sept 2026 02:17 pm

Published on:

09 Sept 2026 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / UP News: बागपत में हथौड़ा मारकर शख्स की हत्या; दंपती ने किया हमला! जानिए पूरा मामला

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