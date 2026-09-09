UP News: बागपत में हथौड़ा मारकर शख्स की हत्या; दंपती ने किया हमला! जानिए पूरा मामला

पुलिस ने मामले में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और हमले में कौन-कौन शामिल था। घटना की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही घटना से पहले और हमले के दौरान क्या हुआ, इसकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल हत्या के पीछे हुए विवाद की असली वजह पता लगाने में जुटी है। यह भी जांच की जा रही है कि हमले में कितने लोग शामिल थे और किसकी क्या भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।