बागपत में श्रद्धालुओं से भरी कैंटर पलटी, 5 की मौत और 22 से ज्यादा घायल; राजस्थान बागड़ यात्रा से लौट रहे थे श्रद्धालु

बागड़ यात्रा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध गोगामेड़ी मंदिर (बागड़ धाम) से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक यात्रा है। श्रद्धालु यहाँ लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज के दरबार में माथा टेकने, ध्वजा-छड़ी चढ़ाने और प्रसाद अर्पित करने आते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और आसपास के क्षेत्र को 'बागड़' कहे जाने के कारण इसे बागड़ यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा मुख्य रूप से रक्षाबंधन से शुरू होकर एक महीने तक चलती है, जिसमें शामिल होने के लिए विशेष पदयात्राएं निकाली जाती हैं और विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं।