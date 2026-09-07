Baghpat Accident: बागपत एक्सप्रेसवे हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, 7 और लोगों ने तोड़ा दम, अब तक 13 की मौत

इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल उस वाहन की क्षमता और उसमें सवार यात्रियों की संख्या को लेकर है। जानकारी के मुताबिक छोटी पिकअप में कुल 32 श्रद्धालु सवार थे। वाहन में यात्रियों के बैठने के लिए जुगाड़ से ऊपर-नीचे जगह बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस वाहन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। यानी जिस वाहन में इतने लोगों को लेकर लंबी दूरी की यात्रा की जा रही थी, उसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग सवार थे। यही लापरवाही अब हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अगर इतने यात्रियों को एक छोटे वाहन में नहीं बैठाया जाता, तो क्या हादसे का असर इतना भयावह होता? इस सवाल ने सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग और यात्री परिवहन के नियमों के पालन पर बहस छेड़ दी है।