रामपुर में दिनदहाड़े हत्याकांड, छह गोलियां चलाकर 24 से ज्यादा मुकदमों वाले बदमाश को उतारा मौत के घाट

Rampur Crime:रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव स्थित शराब के ठेके के पास सनी उर्फ सनया नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उस पर करीब छह राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।