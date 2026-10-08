रामपुर में दिनदहाड़े हत्याकांड, छह गोलियां चलाकर 24 से ज्यादा मुकदमों वाले बदमाश को उतारा मौत के घाट

रामपुर में दिनदहाड़े हत्याकांड..
Rampur Crime:रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव स्थित शराब के ठेके के पास सनी उर्फ सनया नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उस पर करीब छह राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।
जानकारी के मुताबिक, सनी उर्फ सनया गांव स्थित शराब के ठेके के पास मौजूद था। इसी दौरान बाइक सवार तीन हमलावर वहां पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। दिनदहाड़े कई गोलियां चलने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गोली लगने से सनी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, वारदात को अंजाम देने वाले तीन हमलावर एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। फायरिंग के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।
मृतक की पहचान सनी उर्फ सनया के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बरेली का रहने वाला था और वर्तमान में बिलासपुर के सुभाषनगर डिबडिबा में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, सनी गुंडा एक्ट का आरोपित था और उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज थे।
पुलिस के मुताबिक, सनी उर्फ सनया के खिलाफ लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसका आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। इसी वजह से पुलिस उसके पुराने मामलों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पहलुओं को भी जांच में शामिल कर रही है।
पुलिस के अनुसार, सनी को इससे पहले एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान उसके पैर में गोली लगी थी और वह घायल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
फिलहाल सनी की हत्या के पीछे की सही वजह सामने नहीं आई है। पुलिस अलग-अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की पहचान, उनके भागने के रास्ते और मृतक से उनके संबंधों की जानकारी जुटाई जा रही है।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ वारदात से जुड़े अन्य सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों और हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आगे की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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