Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद रामपुर में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने और परिवार के साथ हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। आजम खान ने सरकार के सामने दो विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि या तो उन्हें परिवार समेत इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए या फिर पूरे परिवार को देश छोड़ने की इजाजत मिले। उन्होंने ईडी पर कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने और झूठा शपथपत्र देने का आरोप भी लगाया। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक मुसलमान को परेशान करके ज्यादा वोट हासिल करने की सोच रखी जा रही है।