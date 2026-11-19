सपा कार्यालय पहुंचे आजम खान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे इलाके में हैदराबादी बिरयानी को पसंद नहीं किया जाता। यहां के लोग पुलाव और मटन बिरयानी खाना पसंद करते हैं। ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए आजम ने कहा कि वे एक बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं हैं। सिर्फ दाढ़ी रखने से कोई मौलाना नहीं बन जाता, ठीक वैसे ही जैसे दाढ़ी रखने से कोई साधु नहीं बन जाता। आजम खान ने कहा कि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले चुनाव धर्म और जाति के नाम पर नहीं होंगे, क्योंकि धर्म को धर्म वाले और मजहब को मजहब वाले ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह बात सभी की समझ में आने लगी है।