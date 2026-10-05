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मुरादाबाद

आधी रात कुएं के पास घूमता दिखा विशालकाय तेंदुआ… मुरादाबाद के गांव में दहशत का माहौल!

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में देर रात तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से गश्त बढ़ाने और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Oct 05, 2026

moradabad chhajlet ramnagar leopard sighting

मुरादाबाद के गांव में दहशत का माहौल! फोटो सोर्स- पत्रिका

Moradabad Leopard News: मुरादाबाद जिले के थाना छजलैट क्षेत्र के ग्राम रामनगर उर्फ रमपुरा में तेंदुए की आहट से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, फूलपुर जाने वाले रास्ते पर स्थित मास्टर संजीव सिंह के कुएं के पास देर रात एक विशालकाय तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए को खुले क्षेत्र में घूमते हुए देखे जाने की सूचना तेजी से गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया।

ग्रामीणों ने देखा तेंदुआ

बताया जा रहा है कि देर रात अंधेरा होने के बावजूद ग्रामीणों की नजर तेंदुए पर पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ कुछ समय तक कुएं के आसपास के क्षेत्र में विचरण करता दिखाई दिया। उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया। तेंदुए के दिखाई देने की खबर के बाद ग्रामीणों ने रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से परहेज किया।

आवाज से भी बढ़ा डर

ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुए की मौजूदगी के साथ उसकी आवाज सुनाई देने से लोगों की चिंता और बढ़ गई। रात के समय गांव के आसपास तेंदुए के घूमने की खबर ने ग्रामीणों को अपने घरों और परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क कर दिया। लोग एक-दूसरे को फोन और अन्य माध्यमों से जानकारी देकर सावधान रहने की अपील करते नजर आए।

बच्चों की सुरक्षा की चिंता

तेंदुए के दिखाई देने के बाद ग्रामीणों को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास तेंदुए की मौजूदगी से छोटे बच्चों को अकेले बाहर भेजना भी जोखिम भरा लग रहा है। इसके अलावा मवेशियों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीण चिंतित हैं, क्योंकि गांव के कई परिवार खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं।

खेतों में जाने में डर

तेंदुए की आहट का असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, खेतों में जाने और वहां से लौटने के दौरान अब डर का माहौल बना हुआ है। खासकर सुबह और शाम के समय खेतों की ओर जाने वाले लोगों को तेंदुए की मौजूदगी की आशंका सता रही है। रात में गांव से बाहर आने-जाने को लेकर भी लोग अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं।

वन विभाग से कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने तेंदुए की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में वन विभाग की टीम की नियमित गश्त होनी चाहिए, ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी संभावित अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

निगरानी बढ़ाने की अपील

ग्रामीणों ने तेंदुए की निगरानी के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई दिया है, वहां विशेष निगरानी की जरूरत है। ग्रामीण चाहते हैं कि वन विभाग की टीम संभावित इलाकों का निरीक्षण करे और तेंदुए की आवाजाही का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

पिंजरा लगाने की मांग

ग्रामीणों ने आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की मांग भी की है। उनका कहना है कि जब तक तेंदुए की मौजूदगी खत्म नहीं होती, तब तक ग्रामीणों में भय बना रहेगा। इसलिए वन विभाग को स्थिति का आकलन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि तेंदुए और ग्रामीणों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

गांव में बना डर का माहौल

फिलहाल तेंदुए की आहट के बाद रामनगर उर्फ रमपुरा और आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण सतर्क नजर आ रहे हैं। लोग रात के समय अकेले बाहर निकलने से बच रहे हैं और एक-दूसरे को सावधान कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें और तेंदुए की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी शुरू करें।

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Updated on:

05 Oct 2026 10:34 am

Published on:

05 Oct 2026 10:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / आधी रात कुएं के पास घूमता दिखा विशालकाय तेंदुआ… मुरादाबाद के गांव में दहशत का माहौल!

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