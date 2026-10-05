आधी रात कुएं के पास घूमता दिखा विशालकाय तेंदुआ… मुरादाबाद के गांव में दहशत का माहौल!

Moradabad Leopard News: मुरादाबाद जिले के थाना छजलैट क्षेत्र के ग्राम रामनगर उर्फ रमपुरा में तेंदुए की आहट से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, फूलपुर जाने वाले रास्ते पर स्थित मास्टर संजीव सिंह के कुएं के पास देर रात एक विशालकाय तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए को खुले क्षेत्र में घूमते हुए देखे जाने की सूचना तेजी से गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया।