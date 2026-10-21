21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

मुरादाबाद साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: नेपाल में बैठकर Wi-Fi कॉल से 52 शहरों में चलाते थे नेटवर्क

Moradabad News: मुरादाबाद में 1.64 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच में नेपाल से Wi-Fi कॉल, टेलीग्राम और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 14 राज्यों के 52 शहरों में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है।
4 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 21, 2026

moradabad cyber fraud nepal gang 52 cities

मुरादाबाद साइबर ठगी का बड़ा खुलासा | AI Generated Image

Moradabad Cyber Fraud: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से 1.64 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों का नेटवर्क केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के 14 राज्यों के 52 शहरों में साइबर ठगी की वारदातों से जुड़ा था। पुलिस की जांच में नेपाल में बैठकर ठगी करने, टेलीग्राम के जरिये नेटवर्क चलाने और बिना सिम वाले मोबाइल से संपर्क करने जैसे तरीके सामने आए हैं।

नेपाल से संचालित होता था नेटवर्क

जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य नेपाल में रहकर लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर अपने जाल में फंसाते थे। वे लोगों को कम समय में कई गुना कमाई और मोटा मुनाफा मिलने का लालच देते थे। शुरुआत में पीड़ितों को छोटी रकम पर मुनाफा दिखाया जाता था, ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। जब लोग इस व्यवस्था पर विश्वास करने लगते, तो उनसे धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश के नाम पर जमा कराई जाती थी।

टेलीग्राम से जुड़ते थे ठग

पुलिस की जांच में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के लोगों के इस नेटवर्क से जुड़े होने की बात सामने आई। गिरोह के सदस्य टेलीग्राम के जरिये एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे। इसी माध्यम से उनके बीच बातचीत और नेटवर्क से जुड़ाव बनाए रखने की जानकारी मिली। जांच में खिलाफत नाम की टेलीग्राम आईडी का भी जिक्र सामने आया, जिसके जरिये आरोपितों के जुड़े होने की बात पुलिस को पता चली।

बिना सिम वाले मोबाइल से कॉल

साइबर ठगी के इस नेटवर्क की एक खास बात यह थी कि आरोपित पकड़े जाने से बचने के लिए बिना सिम वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। वे नेपाल के होटलों में उपलब्ध वाई-फाई कनेक्शन के जरिये लोगों को व्हाट्सएप कॉल करते थे। इस तरीके से वे पीड़ितों से संपर्क साधते और ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए मनाते थे। पुलिस की जांच में सामने आए इन तरीकों ने ठगी के नेटवर्क के काम करने के तरीके को उजागर किया।

मुनाफे का लालच देकर फंसाते थे

गिरोह के सदस्य शुरुआत में पीड़ितों को कुछ हजार रुपये का मुनाफा दिलाकर भरोसा कायम करते थे। इसके बाद अलग-अलग स्कीम और आकर्षक ऑफर बताकर उनसे और अधिक रकम निवेश करने के लिए कहा जाता था। जब पीड़ित बड़ी रकम जमा कर देते, तो उनके साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर ली जाती थी। मुरादाबाद के कारोबारी के मामले में भी इसी तरह निवेश के नाम पर 1.64 करोड़ रुपये ठगे जाने का आरोप है।

ठगी की रकम के लिए म्यूल अकाउंट

पुलिस की जांच में ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए म्यूल अकाउंट यानी दूसरों के बैंक खातों का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई। आरोप है कि कुछ खाताधारकों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी रकम मिलने की बात बताकर खातों में पैसा डलवाया जाता था। इसके बाद खाताधारकों को थोड़ी रकम देकर शेष पैसे निकलवाए जाते थे। इस तरीके से ठगी की रकम को आगे पहुंचाने में अलग-अलग लोगों और बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था।

जुलाई 2025 में कारोबारी को बनाया निशाना

विवेचना के अनुसार, साइबर ठगों ने जुलाई 2025 में मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से व्हाट्सएप के जरिये संपर्क किया था। आरोपितों ने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एक लिंक भेजा। शुरुआती दौर में कारोबारी को कुछ हजार रुपये का मुनाफा भी दिया गया, जिससे उन्हें निवेश की योजना पर भरोसा होने लगा। इसके बाद अलग-अलग तारीखों पर स्कीम और ऑफर के नाम पर उनसे रकम जमा कराई गई। इस तरह कारोबारी से कुल 1.64 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

रकम गंवाने के बाद कारोबारी ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की जानकारी खंगाली गई। जांच के दौरान म्यूल अकाउंट के एक खाताधारक के जरिये पुलिस को नेपाल से जुड़े नेटवर्क के बारे में सुराग मिला। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और आरोपितों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग पहलुओं पर काम किया गया।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

पुलिस ने आरोपितों की पहचान के लिए उनके हुलिये और कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की। जांच के दौरान मुरादाबाद के नाजिम अली तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में टेलीग्राम आईडी के जरिये जुड़े साथियों का सुराग मिला, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।

आठ आरोपितों की गिरफ्तारी

पुलिस ने इस मामले में कुल आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। जांच के अनुसार, सभी पर साइबर ठगी के नेटवर्क में शामिल होने और अलग-अलग भूमिकाओं में काम करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपितों ने वारदात में अपनी भूमिका और ठगी के तरीके के बारे में जानकारी दी। मामले की विवेचना के बाद अब 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें जांच के दौरान सामने आई वारदातों और नेटवर्क से जुड़े तथ्यों का विवरण शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 09:14 am

Published on:

21 Oct 2026 09:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: नेपाल में बैठकर Wi-Fi कॉल से 52 शहरों में चलाते थे नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रात के अंधेरे में जिंदगी बचाने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मुरादाबाद में डंपर-कैंटर की आमने-सामने भिड़ंत

moradabad dumper canter accident kanth road driver rescue
मुरादाबाद

नवरात्रि पर नॉनवेज दुकानों को बंद करने का मुद्दा गरमाया, सपा नेता ने उठाए सवाल

st hasan navratri non veg shops ban moradabad
मुरादाबाद

आधी रात कुएं के पास घूमता दिखा विशालकाय तेंदुआ… मुरादाबाद के गांव में दहशत का माहौल!

moradabad chhajlet ramnagar leopard sighting
मुरादाबाद

मुरादाबाद में रातों-रात लगे विवादित होर्डिंग्स: अखिलेश और माफिया राज पर लिखे नारों से भूचाल!

moradabad delhi road political hoarding akhilesh yadav mafia raj slogans
मुरादाबाद

मुरादाबाद के रामनवमी मेले में भिड़े लोग, लात-घूंसे के बाद बेल्ट से मारपीट

moradabad ram navami mela fight video viral mundhapande
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.