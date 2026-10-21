मुरादाबाद साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: नेपाल में बैठकर Wi-Fi कॉल से 52 शहरों में चलाते थे नेटवर्क

Moradabad Cyber Fraud: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से 1.64 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों का नेटवर्क केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के 14 राज्यों के 52 शहरों में साइबर ठगी की वारदातों से जुड़ा था। पुलिस की जांच में नेपाल में बैठकर ठगी करने, टेलीग्राम के जरिये नेटवर्क चलाने और बिना सिम वाले मोबाइल से संपर्क करने जैसे तरीके सामने आए हैं।