रात के अंधेरे में जिंदगी बचाने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मुरादाबाद में डंपर-कैंटर की आमने-सामने भिड़ंत

Road Accident Moradabad:उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांठ रोड पर मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे के पास डंपर और कैंटर की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि खनन सामग्री लेकर जा रहे डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक विक्की केबिन के अंदर फंस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चालक को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।