Moradabad Road Accident: मुरादाबाद में शनिवार सुबह हरिद्वार हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई। छजलैट क्षेत्र में गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और रोडवेज बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 10 यात्री भी घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में बैठे यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में एक महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।