थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि चोरी और लूट के मामले में विशाल उर्फ विक्की मुठभेड़ के दौरान दो बार पुलिस की गोली से घायल हो चुका है, लेकिन उसने अब तक अपना अपराध करने का रास्ता नहीं छोड़ा। इससे पूर्व सारनाथ और शिवपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान दो बार उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 2 महीने पहले ही बात जेल से जमानत पर छूटा था, जिसके बाद फिर से वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी जिला जेल में बंद कई बदमाशों के संपर्क में है। बिहार के कुछ अपराधिक छवि के लोगों के वह संपर्क में था और मादक पदार्थ व असलहों की तस्करी से जुड़े धंधे में घुसने की कोशिश कर रहा था। वह कुख्यात बदमाश झुन्ना पंडित के गिरोह में भी रहकर काम कर चुका है।