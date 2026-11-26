सांकेतिक इमेजः Gemini
UP Health Department: मौसम में ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसके उलट संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। वाराणसी में जुलाई से सितंबर के बीच 90 दिनों में डेंगू के 56 मरीज पाए गए थे, जबकि इसके बाद केवल 55 दिनों में ही 120 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों की मानें तो कम समय में तुलना करते हुए दोगुना से अधिक लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं और मरीज मिलने की औसत रफ्तार भी तीन गुना बढ़ गई है। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग की मानें तो जिले में अब तक डेंगू के कुल 176 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 126 शहरी और 50 ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, शहर में संक्रमण का दर अधिक होने से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और निगरानी विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि डेंगू का संक्रमण घटने के बजाय तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई से लेकर सितंबर तक 56 मरीज थे। वहीं अक्टूबर और नवंबर में 120 नए मरीज मिले हैं। जुलाई से सितंबर के बीच प्रतिदिन औसतन 0.62 मरीज पाए जा रहे थे, जबकि अगले 55 दिनों में यह औसत बढ़कर दो मरीज प्रतिदिन हो गया। इस तरह मरीज की दैनिक दर 3.2 हो गई है। शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ढाई गुना से अधिक मरीज मिले हैं। ऐसी संक्रमण की स्थिति तब है, जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से हॉटस्पॉट क्षेत्र में दवा के छिड़काव और जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक लोगों की जांच की गई। पिछले साल अक्टूबर से नवंबर में डेंगू के करीब 90 मरीज मिले थे। इस बार संख्या ज्यादा हो गई है। फिलहाल, सभी हॉटस्पॉट पर नियमित दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। लार्वा सर्वे भी कराया जा रहा है। वहीं, जिला मलेरिया अधिकारी एससी पांडे ने बताया कि शहर में 17 वार्डों के कई मोहल्ला और कॉलोनी में डेंगू के लिहाज से इलाके चिन्हित किए गए हैं। इन इलाकों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के साथ ही नियमित सफाई भी कराई जा रही है।
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग की तरफ से 1 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक 282 जगह पर फॉगिंग की गई। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए चुना और एंटी लारवा का भी छिड़काव किया गया। इसके बावजूद डेंगू के मामले में बढ़ोतरी चिंताजनक विषय है। वहीं, दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की डिमांड भी बढ़ गई। आईएमए और बीएचयू के ब्लड बैंक से 10 से ज्यादा प्लेटलेट्स की डिमांड की जा रही है, जबकि 2 महीने पहले या आंकड़ा 5 से 7 था। सीएमओ एनपी सिंह ने कहा कि डेंगू पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
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