अजय राय (Photo - ANI)
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कांग्रेस (Congress) और समाजवादी पार्टी - सपा (Samajwadi Party- SP) के बीच गठबंधन के तहत सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। इस मामले में अब कांग्रेस नेता अजय राय (Ajay Rai) ने बड़ा बयान दिया है।
वाराणसी में देव दीपावली के जश्न पर राय ने कहा, "हम भाग्यशाली हैं कि हम महादेव की नगरी काशी में रहते हैं। यहाँ जिस भव्य स्तर पर देव दीपावली मनाई जाती है, उससे हम काशीवासियों को तो बहुत खुशी मिलती ही है, साथ ही देश-दुनिया से यहाँ आने वाले लोगों को भी बहुत आनंद मिलता है। वो देव दीपावली के इस उत्सव का आनंद लेने आते हैं।"
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट-बंटवारे पर राय ने कहा, "सीट-बंटवारे का मामला आसानी से सुलझ जाएगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह मज़बूत है। हमने 2024 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ा था और 2027 में हम निश्चित रूप से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 में भी अपनी यह साझेदारी जारी रखती हैं, तो इससे बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों होती है? उनकी इस तकलीफ की वजह उनका डर है कि अगर कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया होगा।"
राय ने भरोसा जताया है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे का समीकरण अगले दो-तीन दिन में तय हो जाएगा और स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 403 में से करीब 181 सीटें चाहिए। हालांकि सपा का मानना है कि सीट बंटवारे में 'जीतने की संभावना' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय (Rajeev Rai) ने कुछ दिन पहले ही इस बारे में बयान दिया कि सत्तारूढ़ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से चुनाव लड़ने के बजाय 'जीतने की संभावना' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी सीट बंटवारे के लिए जीतने की क्षमता को ही मुख्य आधार मानते हैं।
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