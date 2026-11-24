उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 403 में से करीब 181 सीटें चाहिए। हालांकि सपा का मानना है कि सीट बंटवारे में 'जीतने की संभावना' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय (Rajeev Rai) ने कुछ दिन पहले ही इस बारे में बयान दिया कि सत्तारूढ़ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से चुनाव लड़ने के बजाय 'जीतने की संभावना' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी सीट बंटवारे के लिए जीतने की क्षमता को ही मुख्य आधार मानते हैं।