Lutyens Delhi: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यालय को दिल्ली के सबसे खास इलाकों में शामिल लुटियंस दिल्ली में नया ठिकाना मिला है। केंद्र सरकार का यह बंगला देश की सत्ता के प्रमुख केंद्र से करीब तीन किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि इसके लिए विदेश मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में टाइप-7 श्रेणी का यह बंगला विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। अब यहां दलाई लामा के निजी कार्यालय 'गाडेन फोड्रंग' की नेमप्लेट लग चुकी है।