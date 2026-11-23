नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यूनियन बैंक के ATM में लगी आग। (फोटो सोर्स-ANI)
ATM Fire News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार दोपहर यूनियन बैंक के एक ATM में अचानक आग लग गई। ATM से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
दमकल विभाग (DFS) के मुताबिक, आग लगने की सूचना दोपहर 3 बजकर 54 मिनट पर मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर ATM होने के कारण वहां से गुजर रहे लोगों ने भी घटना को देखा। अचानक लगी आग से आसपास के इलाके में हलचल मच गई।
इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है। वीडियो में यूनियन बैंक के ATM में आग लगी दिखाई दे रही है। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोग भी घटनास्थल की ओर देखने लगे। वीडियो सामने आने के बाद ATM में लगी आग की घटना चर्चा में आ गई।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका काफी व्यस्त रहता है। यहां दिनभर यात्रियों और दूसरे लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में ATM में आग लगने की खबर से आसपास मौजूद लोगों का ध्यान इस ओर गया। दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गईं।
दिल्ली में आग लगने की यह घटना एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर लगे ATM और दूसरे बिजली से चलने वाले उपकरणों की सुरक्षा को लेकर ध्यान खींचती है। ATM में लगी आग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा वीडियो की पुष्टि किए जाने के बाद घटना की जानकारी सामने आई।
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