ATM Fire News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार दोपहर यूनियन बैंक के एक ATM में अचानक आग लग गई। ATM से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।