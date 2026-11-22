रामराव वडकुते ने अक्टूबर 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वह हिंगोली जिला अध्यक्ष, हिंगोली लोकसभा प्रभारी और जालना ग्रामीण जिला प्रभारी जैसे पदों पर रहे थे। शरद पवार नीत एनसीपी ने 2004 में उन्हें कलमनुरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, हालांकि अपने पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2004 में एनसीपी ने उन्हें विधान परिषद में मौका दिया।