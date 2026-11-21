अदालत ने कहा कि अगर शुरुआती पूछताछ के दौरान अधिकारियों के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद नहीं था, तो आरोपी को हिरासत में बनाए रखने के बजाय उसे जाने दिया जाना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर बाद में कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की जा सकती थी। कोर्ट ने माना कि बिना औपचारिक गिरफ्तारी के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक नियंत्रण में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 22 के तहत मिलने वाली सुरक्षा के खिलाफ जा सकता है। अदालत की इन टिप्पणियों के बाद आरोपी शोएब नवाब खान को जमानत मिल गई।