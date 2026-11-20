दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच कई इलाकों में AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। सिरीफोर्ट में 348 AQI दर्ज किया गया। (फाइल फोटो-IANS)
Delhi Pollution Today: दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा की सेहत भी चिंता का कारण बनी हुई है। शुक्रवार, 20 नवंबर की सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 270 दर्ज किया गया। यानी दिल्ली की हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। हालांकि, एक दिन पहले के मुकाबले इसमें 15 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बना हुआ है। सिरीफोर्ट में सबसे अधिक AQI 348 दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर यह 162 रहा।
सुबह 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 57 निगरानी केंद्रों से रीडिंग मिली थी। इनमें 39 केंद्रों पर हवा खराब और 14 केंद्रों पर बेहद खराब श्रेणी में रही। सिर्फ चार केंद्रों पर हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई।
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में AQI का स्तर एक जैसा नहीं है। सिरीफोर्ट में 348, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 338 और पूसा में 337 AQI दर्ज किया गया। चांदनी चौक और बुराड़ी क्रॉसिंग में यह 331 रहा। इसके अलावा NSUT जाफरपुर में 330, DTU में 323, ITO में 322, जहांगीरपुरी में 311 और पंजाबी बाग में 309 AQI दर्ज हुआ।
वहीं, आनंद विहार में AQI 267, आरके पुरम में 259, रोहिणी में 277, द्वारका सेक्टर-8 में 250 और पटपड़गंज में 230 रहा। लोधी रोड पर 162, NSIT द्वारका में 194 और कैंटोनमेंट इलाके में 198 AQI दर्ज किया गया। ये इलाके मध्यम श्रेणी में रहे।
मौसम विभाग के 20 नवंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह दिल्ली में हवा की रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना थी। दोपहर में यह बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती थी, जबकि शाम और रात में फिर हवा धीमी पड़ने का अनुमान था। सुबह कई जगह हल्का कोहरा और कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा रहने की भी संभावना जताई गई थी।
20 नवंबर 2026, सुबह 7 बजे की रीडिंग
|इलाका
|AQI
|हवा की श्रेणी
|सिरीफोर्ट
|348
|बेहद खराब
|JNU
|338
|बेहद खराब
|पूसा
|337
|बेहद खराब
|चांदनी चौक
|331
|बेहद खराब
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|331
|बेहद खराब
|NSUT जाफरपुर
|330
|बेहद खराब
|DTU
|323
|बेहद खराब
|ITO
|322
|बेहद खराब
|जहांगीरपुरी
|311
|बेहद खराब
|पंजाबी बाग
|309
|बेहद खराब
|रोहिणी
|277
|खराब
|आनंद विहार
|267
|खराब
|आरके पुरम
|259
|खराब
|द्वारका सेक्टर-8
|250
|खराब
|पटपड़गंज
|230
|खराब
|NSIT द्वारका
|194
|मध्यम
|दिल्ली कैंट
|198
|मध्यम
|लोधी रोड
|162
|मध्यम
दिल्ली का औसत AQI: 270 (खराब श्रेणी)
AQI की श्रेणियां:
स्रोत: CPCB, DPCC, IMD और IITM के मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़े
मौसम के इन हालात में हवा की कम रफ्तार प्रदूषण के कणों को तेजी से फैलने नहीं देती। इसी वजह से सुबह के समय प्रदूषण का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक, 57 में से 47 केंद्रों पर PM2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा। PM2.5 के बेहद छोटे कण सांस के साथ शरीर के अंदर तक पहुंच सकते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, 21 नवंबर को भी सुबह हल्का कोहरा और कुछ जगह मध्यम कोहरा रह सकता है। तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में दिल्ली की हवा में सुधार के लिए हवा की रफ्तार और मौसम की स्थिति अहम रहेगी। फिलहाल सुबह और देर शाम खुले में ज्यादा देर रहने से बचना और बाहर निकलते समय सावधानी रखना बेहतर है।
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