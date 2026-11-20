Delhi Pollution Today: दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा की सेहत भी चिंता का कारण बनी हुई है। शुक्रवार, 20 नवंबर की सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 270 दर्ज किया गया। यानी दिल्ली की हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। हालांकि, एक दिन पहले के मुकाबले इसमें 15 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बना हुआ है। सिरीफोर्ट में सबसे अधिक AQI 348 दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर यह 162 रहा।