Delimitation Controversy: परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। संसद का मानसून सत्र खत्म हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई नया प्रस्ताव सामने नहीं आया है। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सलाह दी है कि फिलहाल परिसीमन को टाल दिया जाए और लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।