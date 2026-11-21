डॉ. मनीष गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने इसी साल 18 जून को घरेलू सहायिका मीना हलदार की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और साकेत जिला अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता के खिलाफ 340 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का आरोप है कि गुप्ता इस बात से नाराज थे कि घरेलू सहायिका उनकी बातों की बजाय उनकी पत्नी के निर्देशों को प्राथमिकता देती थी। इस वजह से वह मीना पर नाराज थे, चार्जशीट में इसी को हत्या का मुख्य कारण बताया गया है।