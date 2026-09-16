16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

काम में ढिलाई और पत्नी की बात मानने पर डॉक्टर ने की थी मेड की हत्या, दिल्ली पुलिस ने की 340 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा

Delhi Domestic Help Murder: दिल्ली के कैलाश हिल्स में घरेलू सहायिका मीना हलदार की हत्या मामले में पुलिस ने डॉक्टर मनीष गुप्ता के खिलाफ 340 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी के वकील ने पुलिस की थ्योरी को खारिज किया है।
3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Sep 16, 2026

delhi Domestic Help Murder

दिल्ली में घरेलू सहायिका की हत्या का आरोप, पुलिस चार्जशीट में डॉक्टर पर गंभीर आरोप (Photo: instagram/newsgramhq)

Delhi Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 45 वर्षीय घरेलू सहायिका मीना हलदार की हत्या के मामले में पुलिस ने 50 वर्षीय त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता के खिलाफ 340 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का आरोप है कि गुप्ता इस बात से नाराज थे कि घरेलू सहायिका उनकी बातों की बजाय उनकी पत्नी के निर्देशों को प्राथमिकता देती थी। पुलिस ने गुप्ता और उनके परिवार की ओर से दी गई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दलील को भी जांच के बाद खारिज किया है।

क्लीनिक साफ नहीं मिलने पर भड़का गुस्सा

पुलिस के मुताबिक, मनीष गुप्ता माउंट कैलाश अपार्टमेंट्स में अपने फ्लैट के बगल में त्वचा रोग का क्लीनिक चलाते थे। 18 जून को करीब 10:30 बजे उनकी घरेलू सहायिका मीना हलदार रोजाना के काम के लिए घर पहुंची थीं। उनकी पत्नी सुबह करीब 10 बजे करोल बाग स्थित अपने आयुर्वेदिक क्लीनिक के लिए निकल गई थीं, जबकि उनका 18 वर्षीय बेटा अपने कमरे में सो रहा था।

चार्जशीट के अनुसार, गुप्ता ने मीना से अपना क्लीनिक साफ करने के लिए कहा था, क्योंकि वहां सुबह 11 बजे तक ग्राहक आने वाले थे। कुछ मिनट बाद जब उन्होंने क्लीनिक को साफ नहीं पाया तो कथित तौर पर वह गुस्सा हो गए और मीना को डांटने लगे।

पुलिस का आरोप है कि इसके बाद गुप्ता ने मीना से छत पर बने स्टोर रूम की सफाई करने को कहा। जैसे ही वह वहां पहुंचीं, गुप्ता ने कथित तौर पर बल्ले से उनके सिर पर हमला कर दिया।

भागने पर पीछा कर गर्दन पर चाकू से वार करने का आरोप

चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि हमले के बाद मीना वहां से भागने में कामयाब हुईं, लेकिन गुप्ता ने कथित तौर पर उनका पीछा किया। पुलिस के अनुसार, छत पर पहुंचने के बाद गुप्ता ने मीना की गर्दन पर चाकू से छह बार वार किया।

पुलिस ने कहा है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल कथित अपराध में किया गया, उन्हें विशेष रूप से हत्या के लिए खरीदे जाने का कोई सबूत नहीं मिला है।

सुबह करीब 11:40 बजे एक पड़ोसी ने मीना को छत पर खून से लथपथ हालत में देखा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने गुप्ता को उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया था।

16 साल से डॉक्टर के यहां काम कर रही थीं मीना

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि मीना हलदार करीब 16 वर्षों से गुप्ता के परिवार के यहां काम कर रही थीं। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि गुप्ता पिछले कुछ समय से मीना के काम से नाराज थे और उन्होंने कई बार अपनी पत्नी से उन्हें नौकरी से हटाने के लिए कहा था।

पुलिस ने मीना के बेटे का बयान भी दर्ज किया है। उसके अनुसार, मीना ने शिकायत की थी कि गुप्ता अक्सर उनके काम से असंतुष्ट रहते थे और उन्हें डांटते थे।

पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दलील को क्यों नहीं माना?

मामले में गुप्ता और उनके परिवार की ओर से यह दलील दी गई थी कि वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इलाज करा रहे थे और कई वर्षों से एंटीडिप्रेसेंट दवाएं ले रहे थे।

हालांकि, पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी का मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन कराया गया और उसके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड तथा डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी के व्यवहार में हाल में कोई बदलाव आया हो, इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला।

गुप्ता ने जांचकर्ताओं को कथित तौर पर बताया था कि वह अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर तनाव में थे। हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस तनाव और हत्या के बीच कोई निर्णायक संबंध सामने नहीं आया।

43 गवाह, खून के नमूने को भी अहम सबूत बताया

पुलिस की 340 पन्नों की चार्जशीट में कुल 43 गवाहों के बयान शामिल हैं। मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। पुलिस के अनुसार, एक पड़ोसी अहम गवाह है, जिसने इमारत की नौवीं मंजिल से कथित हमले को देखा था।

पुलिस ने यह भी दावा किया है कि गुप्ता के कपड़ों से बरामद खून मीना हलदार के खून से मेल खाता है। गुप्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

चार्जशीट साकेत की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपिका ठाकरण की अदालत में दाखिल की गई है। मामले में संज्ञान लेने पर सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित है।

आरोपी के वकील ने पुलिस की थ्योरी पर उठाए सवाल

वहीं, गुप्ता के वकील कमल नयन तिवारी ने पुलिस के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले 'काला जादू' से जुड़ी थ्योरी सामने रखी थी और अब घरेलू सहायिका को नौकरी पर रखने को लेकर गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच विवाद की बात कही जा रही है।

वकील का दावा है कि ये पुलिस की गलत थ्योरी हैं और वास्तविक आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस छत पर शव मिला, वहां आने-जाने के कई रास्ते हैं और किसी प्रत्यक्षदर्शी ने यह नहीं कहा कि गुप्ता ने हत्या की थी।

दिशा सालियान मामला: CBI जांच पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा- आदित्य ठाकरे को बेवजह घसीटा जा रहा

ये भी पढ़ें
Disha Salian Death Case CBI Probe

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2026 09:49 am

Published on:

16 Sept 2026 09:47 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / काम में ढिलाई और पत्नी की बात मानने पर डॉक्टर ने की थी मेड की हत्या, दिल्ली पुलिस ने की 340 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPI Payment का पूरा गणित बदला! 15 अक्टूबर से MDR लागू, जानिए किस ट्रांजैक्शन पर लगेगा शुल्क

UPI charges from October 15
राष्ट्रीय

IND vs AFG: दिल्ली में चला संजू-अभिषेक का बल्ला, भारत ने 2-0 से सीरीज की अपने नाम

India Afghanistan T20 Series
राष्ट्रीय

Gurugram Hit and Run: मजिस्ट्रेट के सामने सिया का बयान दर्ज, बोलीं- बेल मिली तो नहीं होगा इंसाफ

Gurugram Hit and Run Case
राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी के नेतृत्व में देशहित से ऊपर राजनीतिक विरोध’ ब्रिक्स रात्रिभोज के बहिष्कार पर संबित पात्रा ने उठाए सवाल

sambit patra
नई दिल्ली

ASHA Workers Delhi: दिल्ली की आशा वर्कर्स के लिए बड़ा फैसला, रेखा गुप्ता सरकार ने दोगुना किया मासिक इंसेंटिव

Delhi ASHA worker
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.