काम में ढिलाई और पत्नी की बात मानने पर डॉक्टर ने की थी मेड की हत्या, दिल्ली पुलिस ने की 340 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा

Delhi Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 45 वर्षीय घरेलू सहायिका मीना हलदार की हत्या के मामले में पुलिस ने 50 वर्षीय त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता के खिलाफ 340 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का आरोप है कि गुप्ता इस बात से नाराज थे कि घरेलू सहायिका उनकी बातों की बजाय उनकी पत्नी के निर्देशों को प्राथमिकता देती थी। पुलिस ने गुप्ता और उनके परिवार की ओर से दी गई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दलील को भी जांच के बाद खारिज किया है।