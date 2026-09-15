IND vs AFG: दिल्ली में चला संजू-अभिषेक का बल्ला, भारत ने 2-0 से सीरीज की अपने नाम

पारी की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने इब्राहिम जदरान के खिलाफ अपना पहला ओवर मेडन फेंककर दबाव बनाया। इसके ठीक बाद अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन भेजा। गुरबाज एक शॉर्ट-ऑफ-लेंथ गेंद पर फ्लैट-बैट शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद को छू बैठे और मिड-ऑन पर खड़े रवि बिश्नोई ने आसान कैच लपक लिया। इसी के साथ अफगानिस्तान का स्कोर 2 रन पर 1 विकेट हो गया था।