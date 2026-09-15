IND vs AFG: दिल्ली में चला संजू-अभिषेक का बल्ला, भारत ने 2-0 से सीरीज की अपने नाम

IND vs AFG: टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, photo (IANS)
IND vs AFG: नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने दो मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान की ओर से रखे गए 160 रनों के लक्ष्य को भारतीय बल्लेबाजों ने महज 14.5 ओवर में ही हासिल कर लिया, जिससे टीम इंडिया के दबदबे का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है।
इस बड़ी जीत की नींव संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने रखी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हुए अफगान गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। संजू सैमसन ने मैच में सबसे ज्यादा 57 रनों की पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 39 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों की तेज-तर्रार साझेदारी ने भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करना काफी आसान बना दिया। ईशान किशन 38 और तिलक वर्मा 15 रन बनाकर नाबाद रहे।
टॉस के बाद बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम शुरुआत में ही मुश्किलों में घिर गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अफगान बल्लेबाजों को आजादी से रन बनाने का मौका नहीं दिया। हालांकि बाद में राशिद खान और मोहम्मद नबी ने पारी को संभालते हुए टीम का स्कोर 159/8 तक पहुंचाया, जिससे अफगानिस्तान एक लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर पाया।
पारी की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने इब्राहिम जदरान के खिलाफ अपना पहला ओवर मेडन फेंककर दबाव बनाया। इसके ठीक बाद अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन भेजा। गुरबाज एक शॉर्ट-ऑफ-लेंथ गेंद पर फ्लैट-बैट शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद को छू बैठे और मिड-ऑन पर खड़े रवि बिश्नोई ने आसान कैच लपक लिया। इसी के साथ अफगानिस्तान का स्कोर 2 रन पर 1 विकेट हो गया था।
शुरुआती दौर में लय तलाश रहे इब्राहिम जदरान ने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह पर लगातार चार बाउंड्री जड़कर आत्मविश्वास हासिल किया। इसके बाद जदरान और सेदिकुल्लाह अटल ने मिलकर पावरप्ले के दौरान अफगानिस्तान का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित लाइन-लेंथ ने रन गति पर लगाम कसे रखी।
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