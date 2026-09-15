‘समान नागरिक संहिता कबूल नहीं’, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने UCC पर जताई आपत्ति, कहा- शरीयत में हस्तक्षेप मंजूर नहीं

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अमित शाह के 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने के बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनकी राय में UCC देश के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में अलग-अलग क्षेत्रों में भाषा, संस्कृति और रहन-सहन बदलता है। उनके मुताबिक, अलग-अलग समुदायों के भीतर भी कई तरह की परंपराएं और रीति-रिवाज मौजूद हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ऐसे विविध देश में एक समान कानून सभी पर लागू करने के सवाल पर विचार करना जरूरी है। उनका कहना है कि UCC को सभी पर थोपा नहीं जा सकता।