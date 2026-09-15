‘धर्म की आज़ादी खत्म करके UCC लागू नहीं कर सकते’, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान

ओवैसी ने ये बातें अमित शाह (Amit Shah) और बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए कही। सोमवार को हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए भी ओवैसी ने शाह और बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी समानता के लिए यूसीसी नहीं ला रही है, बल्कि भारत के 18 करोड़ मुस्लिमों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा, "सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि बीजेपी समानता के लिए यूसीसी नहीं ला रही है। उन्होंने अपने राज्यों और सरकारी स्तर पर यूसीसी सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए पेश किया है। ऐसा करके बीजेपी और अमित शाह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की आज़ादी), 14 (समानता का अधिकार), 26 और 29 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए किसी को पहले यह समझना चाहिए कि बीजेपी का यह कदम समानता के बारे में नहीं है बल्कि पूरी तरह से मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है।"