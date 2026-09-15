ASHA Workers Delhi: दिल्ली की आशा वर्कर्स के लिए बड़ा फैसला, रेखा गुप्ता सरकार ने दोगुना किया मासिक इंसेंटिव

कैबिनेट के फैसले के बाद ASHA वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव में सीधे 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर महीने 3,000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 6,000 रुपये हो जाएंगे। ASHA वर्कर्स दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं व सरकारी योजनाओं से जोड़ने जैसे कामों में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सरकार के इस फैसले से राजधानी में काम कर रहीं करीब 6,725 ASHA वर्कर्स को सीधे लाभ मिलेगा।