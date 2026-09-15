कोई बच नहीं पाएगा, गुनहगार सही जगह पर पहुंचेंगे- पश्चिम बंगाल के CM शुभेन्दु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट मर्डर केस पर मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान

Suvendu Adhikari CBI Investigation: पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ रथ का मामला एक बार फिर गरमा गया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद कई गंभीर दावे सामने आए हैं। हत्या की जांच अब CBI कर रही है। इसी बीच 2 करोड़ रुपये की कथित सुपारी और ‘भाई पो गैंग’ के नाम ने मामले को और हवा दे दी है।