राधिका अंबानी ने भक्ति और परंपरा के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, बप्पा के प्रति दिखी खास आस्था

राधिका अंबानी का यह खूबसूरत पल गणेश चतुर्थी की उस भावना को सामने लाता है, जिसमें लोग अपने घर और दिल में बप्पा का स्वागत करते हैं। प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भरा यह उत्सव हर साल लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ता है। राधिका का यह सेलिब्रेशन भी इसी भाव को दर्शाता है, जहां आधुनिकता के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए सम्मान साफ नजर आता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर बप्पा से सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना की जाती है।