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राधिका अंबानी ने भक्ति और परंपरा के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, बप्पा के प्रति दिखी खास आस्था

राधिका अंबानी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति जाहिर की। उनका खूबसूरत अंदाज परंपरा और आस्था का संगम दिखाता है।
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मुंबई

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Anurag Animesh

Sep 15, 2026

Radhika Ambani news

राधिका अंबानी(फोट-ANI)

गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच राधिका अंबानी भी भगवान गणेश की भक्ति में रंगी नजर आईं। बप्पा के प्रति उनकी आस्था और खूबसूरत अंदाज ने गणेश चतुर्थी के उत्सव में भक्ति, परंपरा और अपनापन का रंग भर दिया। राधिका अंबानी ने भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया। उनके इस अंदाज में भारतीय परंपराओं से जुड़ाव और बप्पा के प्रति गहरी आस्था की झलक दिखाई दी।

भक्ति और परंपरा का खूबसूरत संगम

गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार, आस्था और परंपराओं को साथ लाने वाला खास अवसर है। राधिका अंबानी का यह अंदाज भी इसी भावना को दर्शाता है। भगवान गणेश के प्रति उनकी श्रद्धा और उत्सव में उनकी भागीदारी ने इस खास मौके को और यादगार बना दिया। उनकी तस्वीरों और अंदाज में सादगी के साथ एक खास आभा नजर आती है, जो त्योहार की आध्यात्मिक खूबसूरती को सामने लाती है।

बप्पा के आशीर्वाद के साथ खास पल

राधिका अंबानी का यह खूबसूरत पल गणेश चतुर्थी की उस भावना को सामने लाता है, जिसमें लोग अपने घर और दिल में बप्पा का स्वागत करते हैं। प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भरा यह उत्सव हर साल लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ता है। राधिका का यह सेलिब्रेशन भी इसी भाव को दर्शाता है, जहां आधुनिकता के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए सम्मान साफ नजर आता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर बप्पा से सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना की जाती है।

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Updated on:

15 Sept 2026 08:25 pm

Published on:

15 Sept 2026 08:25 pm

Hindi News / National News / राधिका अंबानी ने भक्ति और परंपरा के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, बप्पा के प्रति दिखी खास आस्था

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