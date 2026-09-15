Disha Salian Case: CBI जांच पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू बोले- दिशा के हत्यारे पकड़े गए तो सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों भी खुलेगा राज

नीरज बबलू ने कहा कि सरकार बदलने से दिशा के पिता को सुरक्षा का भरोसा मिला, जिसके बाद वे न्याय पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए। CBI जांच में तेजी आने और कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज होने के बाद, यह तय है कि असली दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि दिशा के हत्यारों के पकड़े जाने से सुशांत की हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने और इसमें शामिल प्रभावशाली लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे सुशांत के परिवार, बिहार के लोगों और देश भर में उनके लाखों प्रशंसकों के मन में न्याय की एक उम्मीद जगी है।