‘राहुल गांधी के नेतृत्व में देशहित से ऊपर राजनीतिक विरोध’ ब्रिक्स रात्रिभोज के बहिष्कार पर संबित पात्रा ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक मतभेदों के कारण राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों से दूरी बनाना उचित नहीं है। भारत की वैश्विक छवि से जुड़े कार्यक्रमों में सभी राजनीतिक दलों को सहयोग की भावना के साथ आगे आना चाहिए। पात्रा ने कहा कि किसी भी देश या राजनीतिक दल के लिए आगे बढ़ने के लिए व्यापक सोच जरूरी है। कांग्रेस को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत जब वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब राजनीतिक दलों से भी सहयोग और सकारात्मक भागीदारी की अपेक्षा है। छोटे राजनीतिक दायरे में रहकर देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। कांग्रेस को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की जरूरत है।