राहुल गांधी के UPI वाले बयान पर BJP का पलटवार, प्रदीप भंडारी बोले- कांग्रेस ‘नाराज फूफा’ और ‘फेक न्यूज’ पार्टी

राहुल गांधी के UPI वाले बयान पर BJP का पलटवार, फोटो सोर्स- ANI
Pradeep Bhandari on Rahul Gandhi UPI Statement:राहुल गांधी की ओर से UPI लेनदेन को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को ‘नाराज फूफा’ और ‘फेक न्यूज’ पार्टी करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल वित्तीय लेनदेन और भुगतान के क्षेत्र में क्रांति लाई है।
प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज आम नागरिक अपने मोबाइल फोन से आसानी से UPI के जरिए भुगतान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी अपने फोन से UPI ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सामान ऑर्डर कर रहे हैं। भंडारी के मुताबिक, देश का आम नागरिक भी इसी तरह डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के उस कथित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई गरीब व्यक्ति स्कैनर का इस्तेमाल कर सकता है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने राहुल गांधी के कहने पर डिजिटल वित्तीय क्रांति का विरोध किया था।
भंडारी ने दावा किया कि UPI आज दुनियाभर में डिजिटल वित्तीय लेनदेन के सबसे बड़े माध्यमों में से एक बन चुका है और कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की UPI व्यवस्था ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाया है। भंडारी के मुताबिक, 11 देश UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी UPI और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर ‘फेक न्यूज’ और भ्रम फैलाने वाली बातें कर रही है, जबकि देश में आम लोग लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
‘आम लोगों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा’
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी आम व्यक्ति या ग्राहक को UPI लेनदेन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को लेकर कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आम नागरिक लगातार UPI का इस्तेमाल कर रहा है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा मिला है और UPI ने देश में वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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