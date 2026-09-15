राहुल गांधी के UPI वाले बयान पर BJP का पलटवार, प्रदीप भंडारी बोले- कांग्रेस ‘नाराज फूफा’ और ‘फेक न्यूज’ पार्टी

भंडारी ने दावा किया कि UPI आज दुनियाभर में डिजिटल वित्तीय लेनदेन के सबसे बड़े माध्यमों में से एक बन चुका है और कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की UPI व्यवस्था ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाया है। भंडारी के मुताबिक, 11 देश UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी UPI और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर ‘फेक न्यूज’ और भ्रम फैलाने वाली बातें कर रही है, जबकि देश में आम लोग लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

‘आम लोगों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा’