15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत

Swatantra Bhardwaj Bail: जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। उन पर एक कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट समेत अन्य आरोप हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Sep 15, 2026

Swatantra Bhardwaj Bail

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, फोटो सोर्स- एक्स @yadavnikh00

Jantar Mantar Protest Case: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले सहित अन्य आरोपों का सामना कर रहे स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। स्वतंत्र भारद्वाज की नियमित जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था।

इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से उनके वकील ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के पीछे कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों की भूमिका रही है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई, उसी शिकायतकर्ता ने जून में CJP के प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज पर हमला किया था।

23 जून को दर्ज हुई थी FIR

स्वतंत्र भारद्वाज के वकील के मुताबिक, उनके मुवक्किल के खिलाफ 23 जून को FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने 27 जून को पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा था। वकील ने बताया कि स्वतंत्र भारद्वाज 29 जून को जांच में शामिल हुए और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया।बचाव पक्ष का दावा है कि इसके बाद कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए और 4 सितंबर को स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत एक अलग FIR दर्ज की गई।

जातिसूचक गाली के आरोप पर पुलिस से सवाल

सोमवार की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने दिल्ली पुलिस से यह सवाल किया कि क्या कथित घटना के समय स्वतंत्र भारद्वाज ने जातिसूचक गाली दी थी। इस पर पुलिस की ओर से बताया गया कि शुरुआती शिकायत में जातिसूचक गाली दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। पुलिस के अनुसार, बाद में दोबारा बयान दर्ज किए जाने के दौरान शिकायत में जातिसूचक गाली का आरोप जोड़ा गया। इसी आरोप के आधार पर मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं लगाए जाने की बात सामने आई।

7 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे

स्वतंत्र भारद्वाज को 7 सितंबर को अदालत के आदेश पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देकर राहत दी है। वहीं, उनकी नियमित जमानत याचिका पर अदालत का फैसला 15 सितंबर को आने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

15 Sept 2026 04:09 pm

Published on:

15 Sept 2026 04:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर सिया का बड़ा बयान, कानून का डर नहीं होगा तो सड़क पर महिलाओं को यूं ही कुचलते रहेंगे

Gurugram Hit and Run Case
नई दिल्ली

‘किसी को भागने नहीं दूंगा’: जिम ट्रेनर विजय लोहिया की हत्या मामले में नया मोड़, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली जिम्मेदारी

Delhi Gym Trainer Murder
नई दिल्ली

Gurugram Hit And Run: ‘दुर्घटना होती, तो वह जरूर रुका होता’, अब आर-पार के मूड में सिया का परिवार, भाई ने क्या कहा?

gurugram golf course case, gurugram incident news
राष्ट्रीय

दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए कैंपस, बच्चे सुरक्षित

bomb threat in delhi schools, delhi police alert
राष्ट्रीय

UPI पेमेंट पर सरकार का बड़ा फैसला, बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स के चार्ज वसूलने पर लगाई रोक

digital payments India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.