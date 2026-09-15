‘सहयोगी दल तैयार नहीं तो समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी?’, सीएम उमर अब्दुल्ला का सवाल

मुख्यमंत्री ने उत्तरी मोर्चे की परिचालन स्थिति को लेकर रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तथा भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) पर तनाव कम करने और सैनिकों की तैनाती घटाने वाला कोई भी कूटनीतिक या सैन्य कदम स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि LoC और LAC के करीब रहने वाले लोगों के लिए वहां रहना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती कम करने से तनाव घटता है तो यह एक अच्छा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समय के साथ LoC पर भी हालात बेहतर होंगे।