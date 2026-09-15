15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्रीनगर

‘सहयोगी दल तैयार नहीं तो समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी?’, सीएम उमर अब्दुल्ला का सवाल

Omar Abdullah on UCC: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने UCC को लेकर अमित शाह के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर सहयोगी दल तैयार नहीं हैं तो NDA शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी।
2 min read
Google source verification

श्रीनगर

image

Imran Ansari

Sep 15, 2026

Omar Abdullah

UCC को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से पूछा सवाल, फाइल फोटो, सोर्स- IANS

Amit Shah UCC Statement: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल इसके लिए तैयार नहीं हैं तो फिर NDA शासित सभी राज्यों में UCC को कैसे लागू किया जाएगा।

अमित शाह ने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार के नेतृत्व वाले NDA के तहत बीजेपी द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। इसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों की भूमिका और उनकी सहमति को लेकर सवाल उठाया।

पहलगाम हमले के जिक्र को बताया बड़ी सफलता

उमर अब्दुल्ला ने BRICS न्यू दिल्ली घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और उसके उल्लेख की भी सराहना की। उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलता बताया, खासकर इसलिए क्योंकि BRICS शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सहयोगी भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले का नाम लेकर उल्लेख किया जाना अपने आप में भारत की विदेश नीति की सफलता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार और खासकर विदेश मंत्रालय को बात करनी चाहिए।

LAC और LoC पर तनाव कम करने वाले कदमों का स्वागत

मुख्यमंत्री ने उत्तरी मोर्चे की परिचालन स्थिति को लेकर रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तथा भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) पर तनाव कम करने और सैनिकों की तैनाती घटाने वाला कोई भी कूटनीतिक या सैन्य कदम स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि LoC और LAC के करीब रहने वाले लोगों के लिए वहां रहना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती कम करने से तनाव घटता है तो यह एक अच्छा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समय के साथ LoC पर भी हालात बेहतर होंगे।

अमित शाह ने UCC को लेकर क्या कहा था?

इससे पहले रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की है और उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को स्थापित किया है और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

Umar Khalid Nationalist: उमर खालिद पर डॉक्यूमेंट्री विवाद में गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद बोले- ‘वह राष्ट्रवादी हैं’

ये भी पढ़ें
Umar Khalid Documentary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

Updated on:

15 Sept 2026 03:34 pm

Published on:

15 Sept 2026 03:34 pm

Hindi News / Jammu and Kashmir / Srinagar / ‘सहयोगी दल तैयार नहीं तो समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी?’, सीएम उमर अब्दुल्ला का सवाल

बड़ी खबरें

View All

श्रीनगर

जम्मू और कश्मीर

ट्रेंडिंग

NIA Kashmir Raids: कश्मीर में NIA का सबसे बड़ा शिकंजा! लश्कर के 10 ठिकानों पर एकसाथ छापे, हाफिज सईद पर फिर वारंट जारी

NIA Kashmir Raids
राष्ट्रीय

Operation Ashdar: भारतीय सेना को मिली कामयाबी, लश्कर आतंकी यासिर को किया ढेर

Yasir
राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, बडगाम में एक आतंकी ढेर, AK-47 और गोला-बारूद बरामद

Jammu Kashmir Encounter
राष्ट्रीय

IndiGo Flight Accident: श्रीनगर एयरपोर्ट पर IndiGo की फ्लाइट हादसे का शिकार, पार्किंग के दौरान ब्रेक फेल; बाल-बाल बचे यात्री

Srinagar Airport Accident
राष्ट्रीय

Budgam Terrorist: जम्मू-कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, जवानों ने घेरा

jammu and kashmir encounter
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.