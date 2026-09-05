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Operation Ashdar: भारतीय सेना को मिली कामयाबी, लश्कर आतंकी यासिर को किया ढेर

Operation Ashdar: भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभियान के तहत 'ऑपरेशन अशदार' के तहत लश्कर के खूंखार आतंकी यासिर को मार गिराया है।
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श्रीनगर

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Tanay Mishra

Sep 05, 2026

Yasir

लश्कर आतंकी यासिर (Photo - @JmuKmrPolice)

भारतीय सेना (Indian Army) को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के बड़गाम (Budgam) में संयुक्त सैन्य अभियान के तहत 'ऑपरेशन अशदार' (Operation Ashdar) चलाया। इस संयुक्त सैन्य अभियान के तहत चलाए गए 'ऑपरेशन अशदार' में सेना के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सीआरपीएफ भी शामिल रही। सतर्क जवानों ने इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी और जब उन्हें चुनौती दी गई, तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) का आतंकी यासिर (Yasir) मारा गया।

हथियार हुए बरामद

यासिर के पास से एक AK राइफल और कई अन्य हथियार भी बरामद हुए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिससे किसी अन्य आतंकी के होने पर उसे भी मार गिराया जा सके।

अकेले कर रहा था काम

जानकारी के अनुसार यासिर लंबे समय तक लश्कर के सुलेमान मूसा ग्रुप से जुड़ा हुआ था, लेकिन करीब एक साल पहले उसने यह ग्रुप छोड़ दिया था। इसके बाद वह अकेले काम कर रहा था और लश्कर के कमांडर के तौर पर बड़गाम में एक्टिव था।

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भारतीय सेना

Updated on:

05 Sept 2026 04:43 pm

Published on:

05 Sept 2026 04:12 pm

Hindi News / National News / Operation Ashdar: भारतीय सेना को मिली कामयाबी, लश्कर आतंकी यासिर को किया ढेर

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