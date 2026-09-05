Operation Ashdar: भारतीय सेना को मिली कामयाबी, लश्कर आतंकी यासिर को किया ढेर

भारतीय सेना (Indian Army) को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के बड़गाम (Budgam) में संयुक्त सैन्य अभियान के तहत 'ऑपरेशन अशदार' (Operation Ashdar) चलाया। इस संयुक्त सैन्य अभियान के तहत चलाए गए 'ऑपरेशन अशदार' में सेना के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सीआरपीएफ भी शामिल रही। सतर्क जवानों ने इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी और जब उन्हें चुनौती दी गई, तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) का आतंकी यासिर (Yasir) मारा गया।