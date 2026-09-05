स्वतंत्र भारद्वाज पर ‘दिमागी नक्सल’ वाला फर्जी बयान; सौरव दास ने हटाई पोस्ट, गौरव भाटिया बोले-माफी अभी बाकी

Gaurav Bhatia VS Saurav Das : नई दिल्ली। स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित 'दिमागी नक्सल' वाले बयान को लेकर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और भाजपा नेता गौरव भाटिया के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी बहस देखने को मिली। भाटिया ने बयान को फर्जी बताते हुए दास को 24 घंटे के भीतर पोस्ट हटाकर बिना शर्त माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद सौरभ दास ने पोस्ट डिलीट कर स्पष्ट किया कि वह AI-जनरेटेड था, लेकिन साथ ही भाजपा नेताओं को इस बयान को दोहराने की चुनौती भी दे दी।