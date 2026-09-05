स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

वहीं स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर निशु आजाद की ओर से पेश वकील ऋषव रंजन ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाली बात है। हम सभी अदालत में मौजूद थे और सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बाद में हमें पता चला कि कानूनी सहायता के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में हिस्सा लिया और आरोपी को जज के आवास पर पेश किया गया।