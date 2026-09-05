Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी, सिया-चेतन की साजिश में दोस्त की भी भूमिका

जांच में सामने आया कि केतन और सिया 31 मई, 14 जून और 18 जून को तीन बार लोहागढ़ किले गए थे। सिया ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो सिया और चेतन के बीच संबंधों का पता चला। इसके बाद दोनों पर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। दोनों को 23 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि इस साजिश में और कौन लोग शामिल थे। इसी जांच के दौरान रितेश हिंगे का नाम सामने आया। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि जांच में रितेश की भूमिका सामने आई। पुलिस के अनुसार, वह सिया और चेतन की योजना से परिचित था और हत्या के बाद चेतन ने उससे संपर्क भी किया था।