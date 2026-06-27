केतन हत्याकांड: अब पुलिस ने सिया के भाई के साथ माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया, सभी के फोन जब्त

Ketan Agarwal murder case: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर पुलिस रोजाना नए नए खुलासे कर रही है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही है। रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या केस में DY SP गजानन बालासाहेब टोम्पे ने कहा कि केतन की मंगेतर सिया गोयल के भाई साहिल का बयान दर्ज किया गया। शनिवार को उसके माता-पिता प्रवीण गोयल और पूजा गोयल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही उनके रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं।