राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर प्रियांक खरगे ने पीएम मोदी को घेरा, बोले- ‘कब करेंगे मन की बात’

आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे दिया था। मंदिर निर्माण कार्य के सहायक प्रभारी गोपाल राव को भी कामकाज से रोक दिया गया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने नामजद सभी आठ आरोपियों को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस संबंध में अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों को नियमित विशेष अदालत के नहीं बैठने के कारण अन्य अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सोमवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।