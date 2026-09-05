PM Modi AT SRCC: ‘धुरंधर ना हो, लेकिन धूम तो मचाई है’, मेट्रो से SRCC पहुंचे पीएम मोदी, छात्रों से की बातचीत

SRCC के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें 'OG' यानी अपने क्षेत्र में पुरानी और खास पहचान रखने वाले लोगों के तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि SRCC के पूर्व छात्रों ने दुनिया भर में कॉलेज का नाम रोशन किया और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी जिक्र किया और बताया कि जेटली अक्सर अपने SRCC के दिनों के किस्से शेयर किया करते थे। PM मोदी ने कहा कि उनकी अरुण जेटली से शायद ही कोई ऐसी मुलाकात हुई हो, जिसमें उन्होंने SRCC के दिनों का कोई किस्सा न सुनाया हो। कभी-कभी वह एक ही घटना बार-बार सुनाते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ काम कर रहे संजीव सान्याल भी SRCC के पूर्व छात्र हैं।