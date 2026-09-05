मुरादाबाद सर्किट हाउस रोड पर नमाज पढ़ने पर सपा नेता पर FIR, कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया

पुलिस ने हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 और 292 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 285 सार्वजनिक रास्ते या आवागमन में खतरा या बाधा पैदा करने से संबंधित है, जबकि धारा 292 सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) से जुड़ी है। रिपोर्टों के मुताबिक, FIR में सर्किट हाउस परिसर में सड़क के पास नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।