‘झूठे वादे मत कीजिए’, MPLADS फंड के खर्च पर कंगना रनौत ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Kangana Ranaut DISHA Meeting: बीजेपी सांसद कंगना रनौत शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों के जवाबों से नाराज नजर आईं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अधिकारियों से विकास कार्यों और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के फंड के खर्च का हिसाब मांगती नजर आ रही है।