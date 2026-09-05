Swatantra Bhardwaj: वकील उमेश शर्मा बोले- रात में अचानक उठाकर ले गई पुलिस, स्वतंत्र भारद्वाज से अब तक नहीं हो सकी बात

उन्होंने बताया कि अभी तक स्वतंत्र भारद्वाज से उनकी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की रिमांड मिली है और उन्हें कल फिर पेश किया जाना है। उन्हें उसी स्थान पर पेश किया जाएगा या किसी अन्य जगह, यह जांच अधिकारी के निर्णय और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर निर्भर करेगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हिरासत में लिया था। शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि वे आरोपी को पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार करेंगे।