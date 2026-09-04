Amit Shah: त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में चुनाव से पहले अमित शाह से मिले माणिक साहा, टीएमपी प्रमुख भी रहे मौजूद

लंबी बातचीत के बाद तत्कालीन विपक्षी टीएमपी ने 2 मार्च, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 13 विधायकों वाली टीएमपी 7 मार्च, 2024 को भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हो गई थी। विलेज कमेटी चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर भाजपा के पांच केंद्रीय नेता इस सप्ताह की शुरुआत में अगरतला पहुंचे थे। इनमें राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, पूर्वोत्तर समन्वयक संबित पात्रा, पूर्वोत्तर सह-समन्वयक राजीव बब्बर, केंद्रीय पर्यवेक्षक राजदीप रॉय और जीआर रवींद्र राजू शामिल थे। इन नेताओं ने 1 और 2 सितंबर को राज्य के नेताओं के साथ दो दिन तक कई बैठकें कीं।